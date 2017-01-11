Полицейские задержали николаевца, который угрожал ножом работникам АЗС – у него нашли наркотики

В понедельник, 9 января, около 01:00, неподалеку Большой Коренихи патрульные остановили автомобиль «Audi A4», водитель которого своей манерой управления вызвал подозрение у инспекторов относительно своего состояния.

Об этом сообщает управление патрульной полиции Николаева.

Во время общения, стражи порядка заметили у него явные признаки опьянения.

«При составлении на 37-летнего мужчину админматериалов к патрульным обратились работники охранной фирмы, которые сообщили, что их вызвали работники АЗС, расположенной на улице Очаковской. С их слов водитель «Audi» угрожал работникам АЗС ножом, высказывался в их адрес нецензурной бранью и пытался проникнуть в служебное помещение», - сообщили в полиции.

Правоохранители провели подозреваемому поверхностную проверку. При этом в кармане его куртки обнаружили коробку, в которой находились два свертка, один – с растительным веществом с характерным запахом конопли, другой – с порошкообразным веществом красного цвета.