В столице Афганистана возле здания парламента произошло два взрыва – есть жертвы и пострадавшие

В Кабуле во вторник, 10 января, прогремели два взрыва у здания парламента Афганистана.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

Как сообщается, террорист-смертник взорвал себя у здания парламента Афганистана. Отмечается, что нападение произошло сразу после того, как в этом же месте был взорван автомобиль, что свидетельствует о скоординированной операции.

"Афганские талибы взяли на себя ответственность за взрывы возле парламента в Кабуле во вторник, в результате которых убиты или ранены десятки людей", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению террористов, в результате взрывов в Кабуле пострадали 70 человек. Вместе с тем, полиция не подтверждает эту информацию.

Как сообщает издание The Independent, по предварительным оценкам, число жертв двух взрывов в Кабуле составляет более 50 человек. Как сообщается, взрывы произошли в людном месте во второй половине дня в час пик, когда люди возвращались домой.

Напомним, ранее талибы сняли с беспилотника подрыв смертника на полицейской базе в Афганистане