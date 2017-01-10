Прокуратура закончила расследование жестокого убийства сирийцем своей жены в Вознесенске

Вознесенская местная прокуратура закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт относительно гражданина Сирии, обвиняемого в убийстве своей жены.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Как известно, 27 июля 2016 года возле села Щербани Вознесенского района, в лесополосе обнаружили обгоревший труп 30-летней женщины, жительницы Вознесенска. 12 августа был задержан подозреваемый в этом убийстве – муж потерпевший, который является гражданином Сирийской арабской республики

В прокуратуре отмечают, что в ходе расследования собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Установлено, что 49-летний сириец убил свою жену на почве ревности в ночь с 27 на 28 июля. В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления он частично сжег ее тело. Погибшая находилась в браке с мужчиной с 2012 года.

На время рассмотрения уголовного производства по решению суда мужчине продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей

Долгое время расследования (пять месяцев) в прокуратуре объясняют продолжительностью проведения судебных экспертиз, а также переводом материалов уголовного производства на родной для подозреваемого язык – арабский.

Согласно санкции ч.1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»), подозреваемому сирийцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в сентябре адвокат Саеда Амада Махамада, подозреваемого в убийстве своей жены, просил Апелляционный суд смягчить меру пресечения с ареста на личное обязательство. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и оставил сирийца за решеткой.