В николаевском супермаркете за два дня задержали трех мужчин, воровавших товар с полок

В Николаеве на протяжении двух дней в супермаркете по улице Южной задержали троих мужчин, которые воровали товар.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

Перовое сообщение о краже патрульные получили около 13:00. Прибыв на место, охранники супермаркета передали полицейским двух мужчин 45-ти и 29 лет. Николаевцы захватили с собой бутылки с вином и коньяком, а также продукты питания, не заплатив при этом за товар. Они были задержаны сотрудниками охраны неподалеку.

На следующий день примерно в это же время правоохранители вновь получили сообщение о краже из того же супермаркета. На этот раз охранники задержали 29-летнего жителя Ингульского района, который пытался похитить кофе на сумму более 200 гривен, но также был задержан.

В обоих случаях патрульные доставили подозреваемых в отдел полиции.

Напомним, николаевец обокрал магазин, в который он устроился работать.