На Николаевщине двое мужчин избили и ограбили прохожего, чтобы продлить застолье

В Первомайске двое мужчина, выпив присутствующих у них алкоголь, избили и ограбили прохожего, чтобы продлить свое застолье за чужой счет.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Около 18:00 24-летний местный житель проходил возле магазина по улице Гвардейской, когда встретил двух мужчин, которые попросили закурить и две гривны. Мужчина ответил незнакомцам, что не курит и что у него нет денег, чем вызвал более настойчивые просьбы дать хотя бы гривну.

«Не желая задерживаться, потерпевший достал из кармана две гривны и дал их одному из собеседников. Но это не удовлетворило вымогателей. Под предлогом того, что они возмущены вследствие того, что парень сказал им неправду об отсутствии наличных, грабители начали обзывать заявителя, затем несколько раз его ударили и, поискав по карманам одежды, забрали более 200 гривен», – говорится в сообщении.

В течение получаса после обращения в полицию, оперативники задержали Подозреваемых. Ими оказались 34-летний житель Первомайска и 39-летний житель Хмельницкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Пострадавший также узнал своих обидчиков.

«По словам злоумышленников, они в тот вечер устроили «застолье», а когда водка закончилась и денег на ее приобретение в них уже не было, решили «подзаработать» деньжат на улице. Воспользовавшись темным временем суток и безлюдной улицей, грабители напали и отобрали деньги у случайного прохожего, который, по их замыслу, стал «спонсором» продолжение «застолья». На часть награбленных денег воры по дороге в одном из магазинов сразу же приобрели водку и сигареты, но продолжить отдых в тот вечер им так и не было суждено», – сообщают в полиции.

Правоохранители вернули потерпевшему остаток от отобранных у него наличных. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.186 УК Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, извещены о подозрении и судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Николаеве полиция задержала 23-летнего подозреваемого в грабеже девушки, у которой он отобрал сумку, чтобы «рассчитаться с кредитами»