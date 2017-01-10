В Турции у входа в здание полиции ликвидировали террориста-смертника

На юго-востоке Турции в городе Газиантепе у входа в здание полиции ликвидировали террориста-смертника.

Об этом сообщает турецкое издание Aksam.

Как сообщается, трое террористов пытались пронести бомбу в здание полицейского участка. Правоохранителям удалось ликвидировать одного из террористов, еще одному удалось скрыться, третий был окружен сотрудниками турецкого спецназа на парковке.

В ходе операции по задержанию террористов был ранен один сотрудник полиции.

"Сотрудник полиции был ранен. Улицы были закрыты для движения транспорта, здание полиции было закрыто на вход и выход", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Иерусалима грузовик врезался в группу военнослужащих. В результате теракта погибло четверо человек.