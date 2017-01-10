В Киеве полиция задержала пенсионера, совершившего 98 ложных минирований за три месяца

В Киеве полицией задержан 67-летний мужчина, который за последние 3 месяца 98 раз «минировал» различные помещения в столице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Только в течение одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру «102» и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях «минировал» различные помещения», — говорится в сообщении.

Мужчина в содеянном сознался. Правоохранители выяснили, что он злоупотребляет алкогольными напитками и под влиянием спиртного постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Мужчина также находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.

«Начато расследование по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщили в Нацполиции.

Напомним, в Кривом Роге посреди ночи пьяный мужчина со своего мобильного «заминировал» 9-ти этажный дом.