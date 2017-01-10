Журналист, расследовавший «дело Эндрю», выехал из Украины из-за угроз

Журналист Алексей Бобровников, который изучал тему расстрела в зоне АТО сводной мобильной «группы Эндрю», заявил, что выехал из Украины из-за угроз.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, он покинул страну еще месяц назад.

«В то же время, изложение цепочки событий, которые могли уничтожить меня (в физическом смысле не в меньшей степени, чем меня пытались уничтожить профессионально) неразрывно связаны с делом Эндрю Галущенко, убитого 2 сентября 2015 года неподалеку от города Счастье в Луганской области. Андрей был моим главным источником информации в вопросах исследования «серой зоны»», — написал он.

Как пишет Бобровников «с первых дней расследования, посвященного «серой зоне», а точнее, за два дня до убийства Андрея Галущенка», ему начали поступать угрозы физической расправы.

«Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках. Подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями», — написал он.

По словам Бобровникова, в общем ему поступало 5 предупреждений, о рисках его жизни в связи с расследованием «дела Эндрю».

Напомним, 2 сентября 2015 года ночью возле города Счастье Луганской области совершено нападение на мобильную группу волонтера с позывным «Эндрю», которая противодействовала контрабанде в прифронтовой полосе. Нападение произошло в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ. В результате подрыва на мине погибли сам «Эндрю» и сотрудник фискальной службы, еще четверо военнослужащих получили ранения.

На следующий день неподалеку от этого района, подорвавшись на фугасе, погиб и.о. замкомбата одного из батальонов 80-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Киян с позывным «Тайфун», который, по сообщениям, хотел разобраться в гибели мобильной группы.

12 и 14 февраля по подозрению в расстреле мобильной группы “Эндрю” были задержаны двое бывших разведчиков 92-й омбр Александр Свидро (позывной «Змей») и Павел Долженко (позывной “Крым”). Позже обоим демобилизованным военнослужащим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По предъявленным обвинениям им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное.