«Фармацевтическая мафия» или Как протеже Янишевской монополизировал рынок наркотиков в Николаеве

Оксана Янишевская Это история о том, чьи обещания бороться с коррупцией оказались откровенной ложью, ширмой, за которой скрывались намерения построить собственные схемы по примеру уже налаженных предыдущими дельцами…

О существовании некоего Александра Иванова, который промышляет на фармацевтическом рынке в Николаевской области с благословения бывшего вице-губернатора Оксаны Янишевской, нам стало известно из уст полковника запаса, ветерана МВД, участника боевых действий в Афганистане Сергея Леженцева. За свою принципиальную позицию и нежелание потакать преступным указаниям сверху он поплатился должностью директора Николаевской областной базы специального медицинского снабжения.

Вместе с главой профсоюзной организации «Сильные вместе» Денисом Жело Леженцев публично уличил Янишевскую в налаживании схем по закупкам медицинских препаратов в области на примере попытки подконтрольными Иванову фирмами монополизировать поставки инсулина.

- Дело Януковича живет во всех регионах… В личных беседах Иванов представлялся бойфрендом Янишевской. И вот эта парочка решила захватить весь фармацевтический бизнес, подмять его под себя и наживаться! – заявлял Жело. - Я говорил, что в тендерный процесс не положено кому-либо вмешиваться, ни начальнице облздрава, ни Янишевской. Но мне ответили так: «Мы тут боремся с коррупционными схемами, поэтому нам можно», - рассказывал Леженцев.

Денис Жело и Сергей Леженцев

Ими же была озвучена информация и о уже состоявшейся монополизации поставок наркотиков в больницы региона. По их словам, с 2015 года предприятия, подконтрольные протеже Янишевской, освоили более 8 миллионов гривен на этом рынке.

Решение АМКУ

Дело в том, что с целью создания видимости конкуренции во время участия в торгах Иванов и Ко создали целую сеть предприятий фармацевтической направленности, а также подмяли под себя существующие коммунальные предприятия. Среди «разоблаченных» в этом списке: «Укрфармгрупп», «Черновцыфармация», «ФАР-МА», «Укрбиотехнология-ТМ», «Сумыфармтрейд», «Ровно-фарм», «Николаевфармация», «Буковина-Фарм», «Сумы-Фарм».

И уже имеется официальное подтверждение преступного «взаимодействия» этих фирм в виде решения административной коллегии Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

Совместно с управлением СБУ отделение АМКУ фактически разоблачило внедренную схему, успешно сработавшую на закупках наркотических и психотропных лекарственных препаратов за бюджетные средства для Больницы скорой медицинской помощи Николаева и Николаевской областной больницы.

Так. в 2015 году в конкурсных торгах на закупку наркотических и психотропных лекарственных средств для БСМП и Николаевской областной больницы принимало участие четыре субъекта хозяйственной деятельности:

- ООО «Черновцыфармация» (г. Черновцы); - ОКП «Буковина-Фарм» (г. Черновцы); - ООО «Укрфармгрупп» (г. Киев); - КП «Сумы-Фарм» (г. Сумы).

При анализе материалов конкурсных торгов было установлено, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей учредителем ООО «Черновцыфармация» и ООО «Укрфармгрупп» является один и тот же человек – Иванов Александр Сергеевич (г. Киев, Дарницкий район, ул. Днепровская набережная, 19, кв. 208). Кроме того, специалисты выявили договор о совместной деятельности победителя торгов ОКП «Буковина-Фарм» с ООО «Черновцыфармация». Из этого следует, что одному и тому же лицу подконтрольны трое участников торгов, а, возможно, и все четыре потому как КП «Сумы-Фарм» не одержало победу в конкурсных закупках, и, соответственно, проанализировать существующие договора о совместной деятельности данного КП с фирмами Иванова не представилось возможным.

В связи с установленными фактами терротделение АМКУ потребовало информацию от ООО «Черновцыфармация» для получения подтверждения или опровержения фактов того, что участники торгов на наркотические и психотропные лекарственные средства проводят совместную деятельность и согласовывали свои действия во время проведения тендера. В свою очередь ООО «Черновцыфармация» отказалось от каких-либо объяснений, ссылаясь на то, что областное территориальное отделение АМКУ не имеет права запрашивать информацию такого рода. Также в Решении Николаевского областного территориального отделения АМКУ обозначено, что по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, а именно: 04655, г. Киев, ул. Межигорская, 78 юридическое лицо ООО «Черновцыфармация» фактически отсутствует.

Полный текст документа имеется в распоряжении редакции

В результате Николаевское областное терротделение АМКУ вынесло Решение о нарушении ООО «Черновцыфармация» конкурентного законодательства и наложило на предприятие штраф в размере 68 тысяч гривен.

Схема работает по всей Украине

Несмотря на вышеизложенные факты, подконтрольные Иванову фирмы уже успешно «освоили» далеко не один миллион бюджетных средств и продолжают заключать договора с николаевскими больницами. Последний пример – подписанный договор на полмиллиона по поставкам наркотиков для областной больницы.

Процветает налаженный бизнес и в других областях Украины. Информацию об этом легко найти в открытых источниках, таких как Вестник государственных закупок.

В частности, зарегистрированная в 2015-м году фирма «Укрфармгрупп» уже в марте 2016-го подписала договор с коммунальным учреждением «Областная база специального медицинского снабжения» Житомирского областного совета на поставку наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на 38 миллионов 820 тысяч гривен. И это только один из немногих примеров…

Слово прокурора Тараса Дунаса

Если помните, после публичного уличения Янишевской в налаживании схем по факту возможных злоупотреблений с ее стороны и со стороны других должностных лиц ОГА было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

При этом проведение досудебного расследования было поручено следственному управлению ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области. Однако, спустя полгода ожидаемых разоблачений/посадок коррупционеров не произошло. Не помогло и назначение нового руководителя – киевского полковника Юрия Мороза.

Тарас Дунас На вопрос журналиста прокурору Николаевщины Тарасу Дунасу о наличии хоть каких-то результатов в расследовании, оказалось, что в полиции дело лежало «мертвым грузом», и в связи с неэффективностью его забрали в прокуратуру.

- Сейчас формируется новая группа. Разложим и, я думаю, дело сдвинется, - отметил Дунас. - Оно лежало в полиции, мы его подняли, посмотрели, что по делу нет движения, и в связи с неэффективностью передали в следственный отдел. Получим необходимые данные и будем работать.

Понесет ли ответственное должностное лицо наказание за потерянные полгода, загадка. Да, и сейчас это неважно настолько, насколько важны слова прокурора, вес и ценность которых мы сможем осознать уже скоро, как только будет результат. И будет ли?

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Есть надежда, что опубликованное выше решение АМКУ станет серьезным подспорьем для активизации расследования дела и доведения его до логического завершения в виде передачи в суд, а также для начала новых разбирательств.

Катерина Вовченко, специально для «Преступности.НЕТ»