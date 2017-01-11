В Николаеве патрульные, приехав на семейную ссору, обнаружили разыскиваемого полицией подозреваемого

В Николаеве, прибыв на семейную ссору, патрульные установили, что муж заявительницы разыскивается правоохранителями за совершение имущественного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

Около 22:00 патрульные получили сообщение, что в одной из квартир многоэтажки по улице Генерала Карпенко мужчина высказывается в адрес жены нецензурной бранью и угрожает ей физической расправой.

Прибывших на место конфликта правоохранителей супруги принялись уверять, что ссора закончилась и они никаких претензий друг к другу не имеют.

«Но при проверке их лиц, оказалось, что 39-летний мужчина находится в розыске, ведь подозревается в совершении имущественного преступления», – говорится в сообщении.

В итоге патрульные доставили подозреваемого в отдел полиции и передали инициатору розыска.

Напомним, патрульные задержали находящегося в розыске николаевца, когда тот пил пиво на улице.