На Днепропетровщине грабители, захватившие заложников в доме, устроили перестрелку с полицией – есть раненые

В Днепропетровской области, в 3 км от Днепра произошла попытка захвата частного дома.

Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

«По тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют ломают ребра, жильцы дома тоже «в скотче», к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами (!!!!!), РГД — 5 сработала, Ф — 1 «заснула» под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый лёгкий — сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках. Приезжает полиция, машина расстреляна (!!!) рейдерами, благо все живы, машина в решето. Реальный расстрел на фоне которого Пашинский ангел», — говорится в сообщении.

По его словам, это не единственное боестолкновение в области.

«Судья когда брала под стражу (не всех задержали) стрелков, просила чтобы её охраняли, не полицию попросила, ветеранов добробатов попросила», — написал он.

Напомним, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей.

Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских Банду грабителей, бежавших из Княжичей, полиция задержала на въезде в Киев утром 4 декабря. Бандой "оборотней в погонах" руководил экс-подполковник УБОП Игорь Гончаров, скончавшийся в 2003 году при странных обстоятельствах в киевской БСМП.