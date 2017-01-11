В оккупированном Донецке террористы «ДНР» задержали медсестру Нацгвардии

Медсестра Национальной гвардии Украины была задержана "полицией" так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что медсестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу, а ее поиски не дали результата.

"8 января 2017 года в командование воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отмечают, что задержанная не была военнослужащим. Она работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайны по характеру исполнения своих обязанностей у нее не было.

Сейчас в воинской части провели служебное расследование по данному случаю и медсествра уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины.

Напомним, ранее на Донбассе боевики взяли в плен двоих украинских военнослужащих