Торги по закупке наркотиков для николаевских больниц: АМКУ вскрыл сеть фирм, подконтрольных протеже Янишевской

Оксана Янишевская Административная коллегия Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала на 68 тысяч за нарушение конкурентного законодательства ООО «Черновцыфармация», подконтрольное Александру Иванову, протеже бывшей вице-губернатора Николаевской области Оксаны Янишевской.

Об этом говорится в публикации на «Преступности.НЕТ» под названием «Фармацевтическая мафия» или Как протеже Янишевской монополизировал рынок наркотиков в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что о существовании некоего Александра Иванова, который промышляет на фармацевтическом рынке в Николаевской области с благословения бывшего вице-губернатора Оксаны Янишевской, нам стало известно из уст полковника запаса, ветерана МВД, участника боевых действий в Афганистане Сергея Леженцева.

Вместе с главой профсоюзной организации «Сильные вместе» Денисом Жело Леженцев публично уличил Янишевскую в налаживании схем по закупкам медицинских препаратов в области на примере попытки подконтрольными Иванову фирмами монополизировать поставки инсулина. Ими же была озвучена информация и о уже состоявшейся монополизации поставок наркотиков в больницы региона.

«Дело в том, что с целью создания видимости конкуренции во время участия в торгах Иванов и Ко создали целую сеть предприятий фармацевтической направленности, а также подмяли под себя существующие коммунальные предприятия. Среди «разоблаченных» в этом списке: «Укрфармгрупп», «Черновцыфармация», «ФАР-МА», «Укрбиотехнология-ТМ», «Сумыфармтрейд», «Ровно-фарм», «Николаевфармация», «Буковина-Фарм», «Сумы-Фарм». И уже имеется официальное подтверждение преступного «взаимодействия» этих фирм в виде решения административной коллегии Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины», - говорится в статье.

Отмечается, что совместно с управлением СБУ отделение АМКУ фактически разоблачило внедренную схему, успешно сработавшую на закупках наркотических и психотропных лекарственных препаратов за бюджетные средства для Больницы скорой медицинской помощи Николаева и Николаевской областной больницы.

Так. в 2015 году в конкурсных торгах на закупку наркотических и психотропных лекарственных средств для БСМП и Николаевской областной больницы принимало участие четыре субъекта хозяйственной деятельности: ООО «Черновцыфармация» (г. Черновцы); ОКП «Буковина-Фарм» (г. Черновцы); ООО «Укрфармгрупп» (г. Киев); КП «Сумы-Фарм» (г. Сумы).

«При анализе материалов конкурсных торгов было установлено, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей учредителем ООО «Черновцыфармация» и ООО «Укрфармгрупп» является один и тот же человек – Иванов Александр Сергеевич (г. Киев, Дарницкий район, ул. Днепровская набережная, 19, кв. 208). Кроме того, специалисты выявили договор о совместной деятельности победителя торгов ОКП «Буковина-Фарм» с ООО «Черновцыфармация». Из этого следует, что одному и тому же лицу подконтрольны трое участников торгов, а, возможно, и все четыре потому как КП «Сумы-Фарм» не одержало победу в конкурсных закупках, и, соответственно, проанализировать существующие договора о совместной деятельности данного КП с фирмами Иванова не представилось возможным», - говорится в публикации.

В связи с установленными фактами терротделение АМКУ потребовало информацию от ООО «Черновцыфармация» для получения подтверждения или опровержения фактов того, что участники торгов на наркотические и психотропные лекарственные средства проводят совместную деятельность и согласовывали свои действия во время проведения тендера. В свою очередь ООО «Черновцыфармация» отказалось от каких-либо объяснений, ссылаясь на то, что областное территориальное отделение АМКУ не имеет права запрашивать информацию такого рода. Также в Решении Николаевского областного территориального отделения АМКУ обозначено, что по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, а именно: 04655, г. Киев, ул. Межигорская, 78 юридическое лицо ООО «Черновцыфармация» фактически отсутствует.

В результате административная коллегия теротделения АМКУ и вынесла решение о признании действий предприятия такими, что нарушают конкурентное законодательство.

Как известно, по факту злоупотреблений со стороны Янишевской и со стороны других должностных лиц ОГА было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»). На данный момент производства забрала себе на расследование прокуратура области. И прокурор Николаевщины Тарас Дунас пообещал, что «дело сдвинется».