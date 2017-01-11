Патрульные нашли у николаевца два «самурайских» меча и огнестрельное оружие

В Николаеве патрульные нашли у 42-летнего мужчины два меча, похожих на самурайские, обрез ружья и пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 3:00 ночи патрульные получили сообщение о семейной ссоре в доме по улице Клубной.

«На месте происшествия к инспекторам обратилась девушка и рассказала, что отчим обижал ее мать. Девушка не выдержала и вступилась за нее. Тогда он переключился на девушку и стал оскорблять ее. Кроме того, девушка сообщила, что боится отчима, потому что он хранит оружие по всему дому. При этом она пригласила полицейских в дом и показала оружие».

«В диване патрульные увидели предметы, похожие на пистолет, обрез ружья и патроны. В других местах – холодное оружие. Подозреваемый отказался предоставить документы на оружие и объяснить, откуда оно у него появилось», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве патрульные, приехав на семейную ссору, обнаружили разыскиваемого полицией мужчину.