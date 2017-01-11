Прокуратура отдала под суд главу УКС Николаевской ОГА за присвоение и растрату 5 миллионов

Павел Нуждов Прокуратура Николаевской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц, подозреваемых в присвоении и растрате почти 5 миллионов гривен бюджетных средств при реконструкции системы водоснабжения в Николаевском и Снигиревском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Обвиняемыми являются начальник Управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации Павел Нуждов, заместитель начальника отдела технадзора УКС Николаевской ОГА Наталья Бучацкая, в.и.о. директора КП «Областное архитектурно-плановое бюро» Николаевского облсовета Юлия Игнатьева, а также директор ООО «Техметалсервис» Валерий Деменский и председатель Нововасильевского сельского совета Снигиревского района.

«В ходе досудебного расследования установлено, что директор ООО при реконструкции системы водоснабжения в селах Терноватое и Елизаветовка, злоупотребляя служебным положением, завысил объемы и стоимость выполненных подрядных работ на сумму почти 5 миллионов гривен. В частности, во время проведения работ было использовано некачественное оборудование, а именно: трубы, которые использовали при строительстве сети питьевого водоснабжения, не отвечают требованиям госстандарта и вообще не могут использоваться для водоснабжения, не выполнены работы согласно заключенным договорам», - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, указанные выше четверо чиновников составили неправдивые официальные документы о техническом и авторском надзорах за выполнением работ на объектах, что повлекло убытки государству.

«Указанные лица подписали акты приема выполненных строительных работ по заключенным договорам, хотя работы фактически выполнены не были, а в дальнейшем были выполнены ненадлежащим образом. Указанным лицам сообщено о подозрении в зависимости от совершенного по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), части 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины.

За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в суд предъявили иск о возмещении причиненного государству ущерба.