На Харьковщине спецназ КОРД обезвредил вооруженную банду, состоявшую из экс-милиционеров

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецназовцами КОРДа задержали преступную группировку, состоявшую из четырех человек, двое из которых бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев

"Один из них уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию", - написал он.

По его словам, бандиты, напав на харьковского предпринимателя, отобрали у него $10 тысяч, 30 тысяч гривен, 4 тысячи евро и завладели его автомобилем.

Как сообщается, участников банды удалось задержать уже через несколько часов после совершения разбоя.

"Имущество, денежные средства и оружие изъято. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Им грозит до 12 лет тюремного заключения", - добавил Дмитриев.

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