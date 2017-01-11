В Николаеве полиция задержала подозреваемого в трех грабежах

В Николаеве полиция задержала 29-летнего мужчину, подозреваемого в трех грабежах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 1 января злоумышленник ограбил мужчину, который пригласил его к себе домой, чтобы продолжить празднование Нового года. Грабитель отобрал у мужчины 100 долларов, 7 тысяч гривен, мобильный телефон, фотоаппарат, ювелирные изделия и коллекционные ножи и сабли. Также злоумышленник надел вещи домовладельца, оставив свои в стиральной машине.

На данный момент подозреваемого задержали на 72 часа. У ранее судимого за имущественные преступления мужчины полицейские изъяли все отобранное имущество, кроме денег, которые он успел потратить. Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения. Также установлена причастность мужчины к совершению грабежей. Ранее он отобрал сумки с личными вещами и мобильными телефонами еще у двух николаевцев.