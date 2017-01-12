В Польшу с Волыни пытались вывезти 25 килограммов янтаря, спрятанных в запасном колесе микроавтобуса

Украинские пограничники 10 января обнаружили в запасном колесе микроавтобуса более 25 килограммов янтаря.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.

Большую партию янтаря задержали в пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей.

«Пограничники Луцкого отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытый товар во время проверки автомобиля, который следовал в Польшу. За рулем микроавтобуса «Volkswagen» ехал гражданин Украины. В запасном колесе в багажнике автомобиля погранично-таможенная смотровая группа нашла 25,1 килограмма необработанного камня янтаря», - отмечается в сообщении.

Отметим, что согласно ценам черного рынка стоимость необработанного янтаря достигает 6 долларов за грамм.