В Киеве патрульные с погоней задержали микроавтобус с подозреваемыми в разбойном ограблении

Патруль Соломенского отделения Национальной полиции Киева в ночь на 11 января задержал шестерых мужчин, обоснованно подозреваемых в разбойном ограблении.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

На горячую линию полиции около полуночи поступило сообщение об ограблении: в одно из заведений на бульваре Вацлава Гавела ворвались неизвестные в балаклавах и, угрожая дубинками и топорами, положили всех на землю, разгромили имущество, забрали телевизор, деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении.

В полиции не уточняют о том, какое именно заведение стало жертвой грабителей. Однако в комментариях к сообщению правоохранителей пользователи предполагают, что неизвестные напали на игорное заведение (работало в полночь).

Патрульные начали объезд окрестностей. Во время рейда правоохранители заметили на пр. Комарова микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого резко изменил скорость и направление движения, увидев экипаж патрульных. На сигнал полиции остановиться, водитель микроавтобуса резко увеличил скорость.

Началось погоня. Ориентировку передали всем экипажам города. Патрульные полицейские догнали и заблокировали автомобиль беглецов в районе улицы Большая Кольцевая.

В салоне транспортного средства находилось шесть мужчин. Во время поверхностной проверки автомобиля полицейские обнаружили телевизор и балаклавы. Всех пассажиров микроавтобуса задержали и привезли в отделение. В полиции открыли уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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