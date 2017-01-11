В Николаеве неизвестный ограбил 13-летнюю девочку

В Николаеве 11 января неизвестный, угрожая ножом, отобрал у 13-летней девочки мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление произошло около 15:30 возле дома №15 на улице 2-я Песчаная.

Приметы нападавшего: рост примерно 175-170 см, на лице небольшая борода. Был одет в черную поношенную куртку, выглядел как бездомный.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Полиция просит граждан, которые могут помочь установить личность нападавшего, обратиться в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала подозреваемого в трех грабежах.