В Николаеве воры сняли колеса с «Mercedes», а из «Opel» украли портфель с деньгами

В Николаеве и области полиция зарегистрировала еще семь случаев автомобильных краж.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаеве в период с 22:00 6 января по 1:25 7 января из автомобиля «ВАЗ-2106», который находился возле дома №70 по проспекту Мира, похитили аккумулятор. Кроме того, житель Ингульского района сообщил в полицию, что в период с 30 декабря по 7 января из грузовика «КамАЗ», стоявшего у дома №8 по улице Авангардной, украли аккумулятор. А в ночь на 9 января неизвестные сняли два колеса с автомобиля «Mercedes», который был припаркован у дома №97 по проспекту Героев Украины.

В Заводском районе вечером 10 января возле дома №39 по улице Дунаева из автомобиля «Opel» похитили портфель, в котором находились 1300 евро, 600 долларов США и личные документы.

Помимо этого, в Снигиревке около 6:30 6 января из автомобиля «Mitsubishi», который находился возле дома №38 по улице Николаевской, похитили навигатор и аккумулятор. В селе Кавказ Березнеговатского района 6 декабря из автомобиля «ВАЗ-2106» похитили мобильный телефон. В поселке Александровка Вознесенского района в ночь на 10 января из автомобиля «Hyundai» неизвестные сняли государственный номерной знак ВЕ2780АО.