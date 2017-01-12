В Литве нашелся счет Лазаренко на 30 миллионов долларов, – СМИ

На счете в литовском банке заморожено около 30 млн долларов, вероятно связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Соответствующие документы обнаружили литовские журналисты из издания «15min.lt» в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщается на сайте OCCRP, передает «Левый берег».

Эти средства лежат на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды в течение последних 17 лет каждые несколько месяцев продлевают их заморозку.

Согласно расследованию, речь идет о части из порядка 200-250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах по представлению США еще в 2004 году.

В OCCRP отмечают, что счет с 30 миллионов долларов в бывшем литовском банке «Hermis» принадлежал ликвидированному банку Лазаренко «European Federal Credit Bank», а литовское отделение банка SEB в 2000 году купило банк «Hermis» вместе с этим счетом.

Как известно, Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. В 2004 году он был осужден в США по обвинению в отмывании денег. Параллельно с судом над Павлом Лазаренко в Калифорнии, в американской столице в 2004 году был начат процесс конфискации его имущества. Всего американской системе правосудия удалось установить местонахождение около $250 млн, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии.

После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается говорить, когда выпустила его на свободу.

Пока Лазаренко находился в тюрьме в США, набирало обороты дело по его активам в офшорах. В настоящее время дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов и существует риск, что его расследование затянется на годы, оно может попасть в суд не ранее 2018 года. Имя Лазаренко также фигурирует в «панамских бумагах» вместе с Юлией Тимошенко и ее мужем.

Напомним, ранее замороженные на счету в банке островного государства Антигуа и Барбуды деньги бывшего Премьер-министра Украины Павла Лазаренко, а именно 66,7 миллионов долларов, поступили в государственную казну этой страны.