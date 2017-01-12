Прокуратура завела дело на адвоката, которая помогала николаевскому судье получить взятку

Прокуратура Николаевской области 10 января сообщила адвокату о подозрении в получении неправомерной выгоды и мошенничестве. В 2012 году адвокат способствовала судье Ленинского районного суда Николаева в получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее, 19 декабря 2016 года по поручению заместителя Генерального прокурора Украины следователи прокуратуры Николаевской области вручили судье Ленинского райсуда Геннадию Костюченко извещение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Напомним, что судья Геннадий Костюченко был задержан сотрудниками СБУ при получении взятки прямо в здании Ленинского райсуда. В июне 2012 года он был отстранен от занимаемой должности.

«В апреле 2012 года адвокат способствовала судье Ленинского районного суда Николаева в получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов США и 1,5 тысяч гривен за вынесение им решения по гражданскому делу в пользу заявителей и при этом путем обмана завладела денежными средствами потерпевших в сумме 200 долларов США».