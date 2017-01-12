Патрульные задержали николаевца, который разложился посреди проезжей части и стал пить пиво

В Николаеве вечером 11 января патрульные полицейские задержали 24-летнего парня, который пил пиво посредине проезжей части на улице Пограничной (Чигрина) и оказал сопротивление полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 22:00 патрульные оформляли админматериалы на водителя «BMW X1», который нарушил ПДД. Закончив составлять админматериалы, инспекторы уже собирались уезжать, но увидели неизвестного, который стал посреди проезжей части, разложил на дороге пакет и рюкзак и, достав бутылку с пивом, начал из нее пить.

«Патрульные сделали ему замечание, попросили покинуть проезжую часть и обратили внимание на недопустимость употребления алкоголя в общественном месте. Парень проигнорировал их слова. Тогда, приблизившись, они повторили свои требования, в ответ неизвестный начал выражаться в их адрес нецензурной бранью и пытался толкнуть одного из патрульных. Инспекторы надели на него наручники и доставили в отдел полиции. В дальнейшем они составили на 24-летнего жителя Ингульского района админматериалы за распитие алкоголя в общественном месте, мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские патрульные поймали двух парней, выхвативших у девушки сумочку.