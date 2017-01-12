В Николаеве перед приездом Порошенко аноним сообщил о «заминировании» ГП «Дельта-лоцман»

Фото - иллюстрация В Николаеве днем 12 января неизвестный сообщил о якобы заминировании здания государственного предприятия «Дельта-Лоцман».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На предприятие выехали все службы экстренного реагирования, от полиции до медиков, а также взрывотехники. Временно перекрыто движение в квартале в районе пересечения улицы Лягина и проспекта Центрального.

Напомним, что сегодня в Николаев с визитом прибудет президент Украины Петр Порошенко. Отметим, что в Николаеве регулярно неизвестные сообщают о "заминировании" учреждений и жилых домов. Ни в одном из случаев тревога не подтверждалась.