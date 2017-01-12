Замначальника николаевской пенитенциарной службы не подал электронную декларацию и на него завели дело

Прокуратура начала уголовное производство по факту непредоставления заместителем начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области электронной декларации.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Облпрокуратура проверила предоставление электронных деклараций должностными лицами николаевского управления пенитенциарной службы. Обнаружилось, что заместитель начальника управления – начальник отдела производственной деятельности, маркетинга и экономики не подал электронную декларацию за 2015 год.

«Чиновник нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» и не подал в 2016 году ежегодную декларацию за 2015 год в течение 60 календарных дней после начала работы системы электронного декларирования», - отмечено в сообщении.

За умышленное непредоставление декларации согласно статье 366-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрено следующее наказание - штраф от 42,5 тысяч до 59,5 тысяч гривен или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-прокурор Николаева Юрий Палий, остающийся в прокуратуре, скрывал в своих декларациях 2 земельных участка и квартиру.