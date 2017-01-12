На Николаевщине СБУ уличила руководство морехозяйственного комплекса на переплате за охрану

Сотрудники СБУ разоблачили факт нанесения убытков государству руководством одного из морехозяйственных комплексов Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Чиновники безосновательно провели открытые торги на приобретение услуг по охране объектов в частной структуры. Однако, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, охрана государственных структур осуществляется подразделениями полиции», – поясняют в спецслужбе.

Также частная охранная фирма вдвое завысила цены по сравнению с среднерыночным и предоставила документы на лиц, не являющихся ее работниками.

Из-за неправомерных действий чиновников в течение месяца охрану объектов одновременно осуществляли представители трех структур: режимного подразделения предприятия, полиции охраны и частной фирмы. Руководство моркомплекса успело перечислить частной фирме 870 тысяч гривен ежемесячной оплаты.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее работники Николаевского филиала ГП «АМПУ» рассказали главе Николаевской государственной администрации Алексею Савченко о методах управления команды заместителя директора предприятия Владимира Пинькаса, которые заключаются в кадровых чистках и постройке коррупционных схем.