В поселке под Николаевом пропал без вести 13-летний мальчик

На Николаевщине, в поселке Ольшанское Николаевского района 11 января пропал без вести 13-летний Денис Игоревич Кондрученко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Примерно в 15:30 он ушел из места своего проживания на улице Константина Ольшанского и до настоящего времени не вернулся.

Приметы мальчика: рост 142 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы прямые короткие, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой маленький, губы тонкие, уши большие оттопыренные. Был одет в зимнюю куртку черного цвета, зеленую шапку, синий трикотажный свитер, гольф темно-серого цвета и синие ботинки.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего, обратиться в Николаевское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, (066) 537-79-83; (093) 254-18-36, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю девушку-подростка.