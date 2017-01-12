В тюрьмах Крыма умерли 10 заключенных, им не оказали вовремя медпомощь, - правозащитники

В СИЗО и тюрьмах аннексированного Крыма арестованный правозащитник Эмир-Усеин Куку зафиксировал смерть 10 заключенных , которым вовремя не оказали медицинскую помощь.

Эти данные опубликовал адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

«Правозащитник Эмир-Усеин Куку за время нахождения в тюрьме-СИЗО Симферополя насчитал 10 смертей заключенных, которым вовремя не была оказана медицинская помощь! Даже находясь в тюрьме, мой дорогой друг и брат Эмир-Усеин продолжает мониторить права человека и фиксировать нарушения!» — написал Курбединов.

Ранее сообщалось, что фигуранта дела о «Хизб-ут-Тахрир» правозащитника Эмира Усеина Куку в рамках принудительной психиатрической экспертизы поместили в одиночную камеру в психбольнице Симферополя.

По словам адвоката Эдема Семедляева, ему об этом сообщили пациенты, которые там содержатся. Предположительно, Куку поместили в одиночную камеру в первый же день его пребывания в психбольнице – 8 декабря.

Семедляев утверждает, что причины изоляции Куку – «надуманные»:

«Сначала сказали, что у него чесотка, потом – что чесотки нет, и придумали что-то еще».

Международная организация Front Line Defenders выразила озабоченность фактом принудительной психиатрической экспертизы крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку.

Напомним, ранее Крымская правозащитная группа заявляла, что в учреждениях пенитенциарной системы оккупированного Крыма и России зафиксировано два случая смерти граждан Украины.