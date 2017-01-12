В Днепропетровской области двое мужчин убили таксиста, чтобы не платить за проезд

Сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, которые 8 января убили 58-летнего таксиста.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В тот день в автомобиля «ZAZ SENS» на железнодорожном вокзале Днипра сели двое мужчин, которые попросили подвезти их до Каменского. В дороге они поменяли пункт назначения на Ульяновку Криничанского района.

Понимая, что в конце маршрута им придется расплачиваться за немалый километраж, парни задумали избавиться от водителя. Нанеся потерпевшему многочисленные удары ножом, они перетащили тело умершего таксиста на заднее сиденье автомобиля и направились в Желтые Воды.

Там злоумышленники сбросили тело в канализационный колодец, расположенный на территории бывшего завода, а автомобиль отогнали на автостоянку. Оперативным путем полицейские вышли на след двух подозреваемых в умышленном убийстве. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПКУ.

Установлено, что мужчины ранее судимы не были. Им грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, в Николаеве разбойники из «Правого сектора» едва не убили таксиста, у которого они забрали машину