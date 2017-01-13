Николаевский подросток выдумала историю о том, что ее ограбили – отвечать родителям

В Николаеве 13-летняя девочка, потеряв мобильный телефон и опасаясь реакции родителей, придумала историю о совершении в отношении нее разбойного нападения. В связи с тем, что девочка является несовершеннолетним, ответственность за предоставленное ею заведомо ложного сообщения о преступлении будут нести ее родители.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 11 января в Центральном районе Николаева, возле дома №15 по улице 2-я Песчаная, неизвестный мужчина, угрожая 13-летней девочке ножом, отобрал у нее мобильный телефон.

«Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители выяснили, что девочка придумала эту страшную историю. Потеряв свое средство связи, она не знала, как рассказать об этом родителям, поэтому и решила пожаловаться на совершение в отношении себя преступных действий», - говорится в сообщении.

При этом в полиции отметили, что в связи с тем, что «потерпевшая» еще не достигла 16-летнего возраста и не подпадает в этом случае под действие Уголовного кодекса Украины, то за ее поступок нести ответственность его родители.

«Так, полицейскими составлен административный материал по признакам ст.184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»), что влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан», - отметили в полиции.

«Полиция напоминает, что за предоставление заведомо ложной информации о совершении преступления предусмотрена ответственность. И если лицо, совершившее указанные противоправные действия, не достигло 16-летнего возраста, то под действие административного законодательства подпадают те взрослые, которые отвечают за воспитание несовершеннолетнего правонарушителя. В других случаях наступает уже уголовная ответственность, предусмотренная ст.383 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о преступлении»). Санкция статьи - наложение наказания от исправительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет», - добавили в полиции.