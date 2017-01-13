СБУ уличила чиновников Николаевской ОГА в халатности при организации пассажирских перевозок

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков, в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти 40%», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно ст. 45 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, СБУ инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаева для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура за два года не расследовала дело об отправке «титушек» на Майдан в Киев.