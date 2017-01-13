В Николаеве экс-начальник РОВД, которого заподозрили в нетрезвом вождении, разбил нос и губу патрульным

Стоп-кадр видео В Николаеве водитель, которого сотрудники управления патрульной полиции доставили для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в медучреждение, разбил одному правоохранителю губу, а второму – нос.

Об этом сообщает управление патрульной полиции Николаева.

Так, накануне Нового года, около первого часа ночи, на улице Акима патрульные увидели автомобиль «Toyota Camry», у которого не работала подсветка номерного знака.

«По требованию инспекторов водитель остановил транспортное средство на улице Адмиральской. Мужчина ответил, что у него все в порядке, тогда стражи порядка предложили ему выйти и убедиться самому. Когда водитель вышел из транспортного средства правоохранители почувствовали запах спиртного от него и заметили другие признаки алкогольного опьянения. На месте пройти тест на состояние опьянения водитель отказался, согласившись при этом пройти его в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

В помещении медучреждения 43-летний мужчина снова отказался пройти тест на «Драгер», но согласился сдать анализы.

«Направляясь в уборную, человек корпусом толкнул одного из стражей порядка, в ответ полицейский попросил его держать дистанцию. Услышав это, человек развернулся и сообщил, что ему нужно вернуться к врачу. Уже в той комнате он стал махать рукой перед лицом блюстителя порядка, а в какой-то момент нанес ему удар в лицо, разбив при этом губу. К мужчине патрульные применили спецсредство «наручники», - говорится в сообщении.

«После этого страж порядка, который получил телесные повреждения, вышел из помещения, чтобы доложить о случившемся. В этот момент человек ногой нанес удар в лицо другому патрульному, от чего у него из носа пошла кровь. Первый милиционер, услышав шум, вернулся и подошел к правонарушителю, в этот момент он нанес ему удар ногой в колено», - добавили в полиции.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции, а до их приезда составили на водителя админматериалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Анатолий Носик Стоит отметить, что по информации достоверных источников «Преступности.НЕТ» в прокуратуре Николаевской области, этим водителем оказался экс-начальник Николаевского РОВД, подполковник милиции Анатолий Носик. На видео можно услышать, как он угрожает патрульным

- Сейчас приедут люди! Сейчас вас будут просто кончать! - заявляет им Носик.

На данный момент этим происшествием занимается прокуратура.

Стоит отметить, что согласно данным сайта ГУНП в Николаевской области, Анатолий Носик не прошел аттестацию, а соответственно, был уволен из органов полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что предыдущего начальника Николаевского отделения полиции майора Алексея Спиридонова поймали на получении 9,9 тысячи гривен взятки. По версии полиции, Спиридонов покрывал группу воров, которые крали дизельное топливо на железной дороге. Кроме Спиридонова правоохранители задержали главаря ОПГ, который принес майору взятку. Также сообщалось, что Спиридонов в месяц получал от воров 30-50 тысяч гривен.