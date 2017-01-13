В Николаеве уголовник вломился в квартиру и напал на трех парней

В Николаеве полиция задержала 19-летнего уголовника, который вломился в квартиру и ограбил трех парней.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось еще в начале ноября прошлого года, но пострадавшие возрастом 19 и 20 лет сообщили о случившемся в полицию лишь 11 января 2017 года.

«Преступник жил в одном районе с заявителями. Хорошо зная его уголовное прошлое, пострадавшие все это время не обращались за помощью в полицию, опасаясь за свою жизнь. В тот день нападавший попал в квартиру парней беспрепятственно – в то время, когда их знакомый, который временно жил вместе с ними, заходил в жилище».

«Злоумышленник достал нож, и угрожая им, потребовал отдать имеющиеся средства. Денег не оказалось, поэтому нападавший забрал то, что ему понравилось: одежду, спортивные сумки, парикмахерские принадлежности и другие вещи у двух парней, а у третьего парня ничего ценного не нашлось», - отмечено в сообщении.

Оперативники в течение нескольких часов разыскали подозреваемого и изъяли у него имущество парней. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Злоумышленнику объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала подозреваемого в трех грабежах.