НАБУ открыло дело против Гонтаревой и Ворушилина

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное следствие против сотрудников Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Об этом сообщает прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на своей странице в Facebook.

"На основании моего рапорта НАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина!", - написал Куценко.

По его словам, сотрудники указанных ведомств намеренно занижали стоимость активов обанкротившихся банков с целью дальнейшей продажи их подконтрольным субъектам.

Основанием для начала расследования послужили материалы рапорта прокурора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко, который в конце 2016 года направил его руководителям Генпрокуратуры, САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В данном рапорте идет речь о махинациях с активами ликвидированных банков на сумму около 315,6 млрд гривен и о возможной причастности к ним Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина.

Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидированных банков с целью продажи активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к массовым невыплатам вкладчикам таких банков.

В данный момент досудебное расследование продолжается. Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований 3 января.

В свою очередь, сегодня, 13 января, пресс-служба Нацбанка на странице регулятора в Facebook заявила о том, что НБУ не получал никаких документов относительно открытия указанного уголовного дела, подчеркнув, что оценка активов ликвидируемых банков не относится к компетенции Нацбанка.

"НБУ не получал каких-либо документов об открытии уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ при проведении оценки активов ликвидируемых банков", - заявила пресс-служба.

Напомним, ранее у замглавы Нацбанка провели обыски по делу банкротства банка «Михайловский».