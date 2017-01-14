Житель Николаевщины в результате обмена автомобилями остался вообще без машины

Фото - иллюстрация В полицию обратился 20-летний житель Николаевской области с заявлением, что знакомый незаконно завладел его автомобилем «ВАЗ-21083».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее николаевец обменялся машинами с 24-летним жителем Херсонской области и остался вообще без автомобиля. Сумму нанесенного ущерба парень оценил в 60 тысяч гривен.

«Николаевец получил «ВАЗ», а его херсонский знакомый занялся переоформлением «Таврии». Во время процедуры перерегистрации херсонец узнал, что юридическим владельцем автомобиля является совсем другой человек, который отдавать «ЗАЗ» отказался и забрал машину, аргументируя это тем, что денег за свой транспорт он не получал. Таким образом, херсонец остался без какого-либо транспортного средства. Но вместо того, чтобы обратиться за помощью в полицию, он отправился к жителю Николаевской области и забрал назад свой автомобиль «ВАЗ-21083», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и проводят расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям каждого из участников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали водителя «BMW» с поддельными документами и «сбитым» номером кузова.