На Николаевщине неизвестные обокрали кафе и магазин

На Николаевщине неизвестные злоумышленники обокрали кафе и магазин.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В первом случае, злоумышленники проникли в сельское кафе на станции Каменный мост. В ночь на 8 января повредили в кафе окно и похитили оттуда продукты питания и спиртные напитки. Владелец кафе оценил нанесенный ему материальный ущерб на общую сумму в 8 тысяч гривен.

Той же ночью в Южноукраинске неизвестные проникли в подсобное помещение магазина на проспекте Независимости, откуда, по предварительным данным, похитили ноутбук и электроинструменты.

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями этих краж, или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции или Южноукраинское отделение полиции по телефонам (05161) 7-52-02 или (05136) 2-54-00, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском супермаркете задержали трех мужчин, воровавших товар с полок.