Киевский судья, погоревший на взятке в 16 тысяч долларов, причастен к схемам передачи Межигорья Януковичу, - СМИ

Имя задержанного на взятке судьи Хозяйственного суда Киева - Любомир Головатюк.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как писало в апреле 2014 года Радио Свобода, активисты считают, что Головатюк причастен к схемам передачи Межигорья экс-президенту Виктору Януковичу, который сбежал в Россию.

Отмечается также, что фамилия этого судьи фигурирует в ряде журналистских расследований, которые обличали схему передачи резиденции Межигорье Януковичу.

Согласно электронной декларации за 2015 год, судья имеет квартиру в Киеве площадью 86,9 квадратного метра, а в 2011 году у него появился дом площадью 189,9 квадратного метра в Тужилові Яготинского района Киевской области. Кроме того, в этом же населенном пункте Любомир Головатюк имеет два земельных участка площадью 3060 квадратных метров и 2499 квадратных метров. Также судья владеет земельным участком в Борисполе площадью 800 квадратных метров.

Жена Головатюка имеет земельный участок площадью 2800 квадратных метров в Малой Супоевке Згуровского района Киевской области. Она также является владелицей 60% ООО Ягопак которое производит упаковки.

Согласно декларации, судьи также принадлежат два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска и KIA Credos 1996 года выпуска.

Головатюк задекларировал 234,867 тысячи гривен зарплаты и 36,210 тысячи гривен пенсии, а его жена - 113,5 тысячи грн зарплаты.

На банковском счету судья должен 250 тысяч гривен, а его жена - 500 тысяч гривен. Указывается также, что еще 90 тысяч гривен она одолжила третьим лицам.

Издание также отмечает, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов выложил в Facebook фото с задержанным судьей Головатюком, на которых у него синяки и окровавленное ухо.

В то же время в обнародованном 12 января генпрокурором Юрием Луценко фото задержания Головатюка , следов избиения не было.

Напомним, 12 января сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности задержали судью Хозяйственного суда Киева, который требовал у представителя коммерческой структуры $16 тыс.