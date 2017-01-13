Суд рассматривает апелляцию на оправдательный приговор экс-начальнику КП «Николаевская ритуальная служба»

Оправданный Брек и его адвокаты Апелляционный суд Николаевской области рассматривает жалобу прокуратуры на приговор Заводского районного суда города Николаева, который оправдал экс-начальника КП «Николаевская ритуальная служба», экс-депутата Николаевского городского совета от Партии регионов Виталия Брека.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, судья Заводского районного суда Николаева Виктор Андрощук оправдал бывшего николаевского депутата-«регионала», обвиняемого в получении 2 тысяч долларов взятки.

Сторона обвинения не согласилась с таким решением суда и подала апелляцию. На данный момент дело рассматривает коллегия судей апелляционного суда Николаевской области в составе председательствующего Гулого, а также судей Менялы и Рудяка. В ходе последнего заседания, суд приступил к рассмотрению документальных доказательств.

Прокурор Денис Телечкан

Напомним, Виталий Брек был задержан с поличным сотрудниками УБОП Николаевского областного управления милиции 17 мая 2013 года при получении от заместителя директора частной ритуальной фирмы «Литком» Николая Белевята взятки в размере 2 тысяч долларов США.

После этого Брек был отпущен на свободу под залог в размере 300 тысяч гривен. В итоге судебное слушание его дела длилось 2,5 года – с ноября 2013 года. Брека обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Во вторник, 22 марта 2016 года, в Заводском районном суде Николаева состоялось оглашение приговора. Прокурор Денис Телечкан просил суд назначить Бреку наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и с запретом на 3 года занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Однако, судья Виктор Андрощук вынес Виталию Бреку оправдательный приговор.