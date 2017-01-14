Заступился за девушку и выбил глаз дебоширу, - южноукраинец получил пять лет тюрьмы условно

Южноукраинский городской суд Николаевской области приговорил к пяти годам заключения с испытательным сроком в три года местного жителя, который, заступаясь за свою девушку в кафе, разбитым стаканом выбил глаз пьяному дебоширу.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Как отмечается в документе, инцидент произошел в 06:00 3 июня 2016-го года в помещении южноукраинского кафе «Украинский дворик».

В судебном заседании обвиняемый вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью. По его словам, «он вместе со своей девушкой отдыхал в кафе», а потерпевший распивал спиртные напитки со знакомым и в какой-то момент в оскорбительной форме стал цепляться к девушке. Из-за этого он его и ударил.

Пострадавший в суде заявил, что подсудимый неожиданно нанес ему удар, в результате которого он потерял глаз и стал инвалидом. При этом он попросил суд взыскать с него средства, уплаченные им на лечение и протезирование глаза, а также 350 тысяч гривен на возмещение причиненного ему морального вреда.

Рассмотрев все материалы дела, суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

«При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного уголовного преступления, личность обвиняемого, который проходил службу в зоне АТО. Его положительные характеристики с места жительства и службы. Наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей. Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемому, суд признает чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение причиненного ущерба», - говорится в приговоре.

Кроме основного наказания с осужденного взыскали 30 тысяч гривен в качестве возмещения морального ущерба потерпевшему.