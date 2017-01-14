В Николаеве вандалы оборвали игрушки с «районной» новогодней ёлки и украли куклу Деда Мороза

В Корабельном районе Николаева злоумышленники оборвали игрушки с местной «районной» ёлки и похитили куклу Деда Мороза.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

Отмечается, что данная ёлка находится на площади возле бизнес-центра «Металлург Юга».

«Сегодня с мужем и сыном пошли гулять, были в шоке… И зачем это делать, и что детям показывать? Половину игрушек и дождики сорвали, снеговика поломали, разбили ведерко с него и Деда Мороза сперли. И видно, что гирлянды пытались рвать», - описывает ситуацию местная жительница.