В Киеве отец-педофил получил 14 лет тюрьмы за насилование дочери

Оболонский райсуд столицы огласил обвинительный приговор 49-летнему мужчине, который почти в течение года совершал насильственные действия в отношении своей 10-летней дочери, сообщает прокуратура города Киева.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Приговором суда мужчина признан винным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. При этом, обвиняемый свою вину не признал.

Как сообщалось, в правоохранительные органы обратилась мать ребенка с заявлением, что ее муж совершает против ее малолетней дочери противоправные действия. В подтверждение своих слов женщина предоставила фотографии и видео с мобильного телефона мужа, на которых зафиксировано развратные действия, которые он совершал в отношении ребенка.

Сейчас обвиняемый находится под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома на девять дней, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

Отметим, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям.

Ранее также сообщалось, что 20-летняя Владислава Трохимчук, которая оставила умирать от голода двух своих детей, постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.