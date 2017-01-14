Освободившийся по «закону Савченко» злоумышленник вновь принялся «за старое» и ограбил николаевца

В Николаеве сотрудники полиции задержали грабителя, который, вернувшись из мест лишения свободы, вновь совершил преступление.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Так, в начале октября 2016 года в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 53-летний местный житель с заявлением о том, что ночью, в районе пересечения улицы 9-я Слободская и переулка Глухого двое неизвестных мужчин избили его и отобрали сумку, в которой находились золотая цепочка с крестиком, 50 гривен, мобильный телефон и документы. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 25 тысяч 550 гривен.

«11 января оперуполномоченные Ингульского отдела полиции задержали одного из злоумышленников, 33-летнего мужчину, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и отбывал наказание за совершение ограблений – отбирал украшения у женщин. Злоумышленник освободился из мест лишения свободы по Закону Украины «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» и продолжил заниматься тем, что «хорошо умел», - сообщили в полиции.

Грабитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины, принимаются меры по установлению места нахождения его сообщника.

«Следственным отделением расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч.2 ст.186 УК Украины («Грабеж»), что наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Преступнику объявлено о подозрении и избирается мера пресечения», - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что по «закону Савченко» из тюрем уже вышло более 6 тысяч человек, из них 866 убийц. Ранее сообщалось, что по «закону Савченко» на Николаевщине суды освободили более тысячи опасных преступников.

Стоит отметить, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что действие «закона Савченко» влияет на ухудшение криминогенной ситуации в стране.

В свою очередь, заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян заявлял, что более 600 человек, вышедших по «закону Савченко», снова арестованы за тяжкие преступления.