В Николаеве полицейские задержали мужчину, укравшего телефон работницы аптеки

В течение суток сотрудники Ингульского отдела полиции города Николаева установили вора, который похитил мобильный у работника аптеки, и вернули средство связи владелице.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Так, в полицию обратилась 19-летняя жительница Николаева, которая рассказала, что, положив телефон у кассы и отвлекшись на несколько минут, не заметила, как ее мобильный исчез.

«Уже на следующий день полицейские разыскали вора, 30-летнего местного жителя, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и изъяли у него имущество заявителя», - сообщили в полиции.

Мобильный телефон полицейские вернули потерпевшей, а злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 УК Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Николаеве сотрудники полиции задержали грабителя, который, вернувшись из мест лишения свободы, вновь совершил преступление.