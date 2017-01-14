В Москве полиция задержала участников митинга в поддержку политзаключенных

Фото: Twitter/Владимир Залищак В Москве у памятника Грибоедову рядом с метро «Чистые пруды» происходил народный сход в поддержку политзаключенных.

Как сообщает «Новая газета», в мероприятии принимало участие около 50 человек.

Часть участников акции были арестованы полицией. По сообщениям очевидцев, были задержаны, по меньшей мере, около 20-25 человек, в том числе, участники «Народного освободительного движения», и люди с георгиевскими лентами, которые пели народные песни. Еще семь человек задержали, когда на месте происшествия находился корреспондент газеты.

К одному из задержанных приехала «скорая». Позже стало известно, что задержаны были едва ли не все участники акции.

Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция врывалась в толпу и грубо задерживала людей непосредственно по указанию замначальника отдела по обеспечению проведения массовых мероприятий УВД Центрального административного округа Александра Махонина.

По сообщению СМИ, главные темы схода - требование согласования Антикризисного митинга №1 и поддержка политических заключенных - Ильдара Дадина и многих других.