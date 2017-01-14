Глава ГФС Насиров помогает тестю уклоняться от налогов, - Саакашвили

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Роман Насиров и Михаил Саакашвили
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров помогает в уклонении от уплаты налогов своему тестю Александру Глимбовскому.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

«Очередное разоблачение преступника Насирова. Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александр Глимбовский, поражает одновременно своей простотой и наглостью», - пишет Саакашвили.

По его словам, компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов, открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной налоговой службе.

«Такое возможно только когда ДФС возглавляет твой родственник Насиров, и это позволяет выигрывать новые тендеры даже через систему ProZorro. Мы подготовили все документы и передаем их в НАБУ», - отмечает бывший губернатор.

Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили неоднократно обвинял главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в коррупции и блокировании реформ.

Напомним, ранее Роман Насиров подал в суд на Саакашвили за оскорбление и потребовал миллион гривен компенсации.

Анатолий Чубаченко

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