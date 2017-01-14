Боевики ИГИЛ начали наступление на сирийский город – правозащитники заявляют о десятках погибших

Боевики террористической группировки Исламское государство в субботу, 14 января, начали крупнейшее за последние месяцы наступление на удерживаемые правительственными силами районы города Дайр-эз-Заур на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правозащитников, передает «Новое время».

Как сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате боевых действий погибли десятки мирных жителей и солдат правительственных войск.

Наблюдатели также сообщили о шести крупных взрывах, когда боевики столкнулись с сирийской армией и ее союзниками. Сирийская авиация нанесла ответный удар по позициям ИГИЛ.

По данным сирийских государственных СМИ, в результате обстрела со стороны ИГИЛ погибли три человека, девятеро ранены.

Представитель радикальной группировки Хезболла сообщил, что сирийская армия отбивает атаки ИГИЛ вдоль нескольких фронтов, в том числе к востоку от города и возле военного аэродрома.

Исламское государство контролирует большую часть провинции Дайр-эз-Заур, которая граничит с Ираком, и пытается захватить ее целиком.

Напомним, что в мае 2016 года боевики ИГИЛ на несколько часов захватили больницу в городе Дайр-эз-Заур. В боях погибли 35 бойцов правительственной армии и более 20 боевиков ИГИЛ.