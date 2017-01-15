Правоохранители поймали 19-летнего вора, который «обчищал» дома николаевцев

Правоохранители Центрального района города Николаева установили личность вора, который «обчищал» частные домовладения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В течение нескольких недель злоумышленник успел вынести из трех придомовых территорий железные изделия, которые он нашел во дворах. Одно из домовладений вор, пользуясь отсутствием хозяев, «проверил» пять раз.

«Совместными усилиями оперуполномоченных и участковых, личность злоумышленника была установлена. 19-летний житель Витовского района, который, кстати, обоснованно подозревается в совершении краж личного имущества и уже является участником уголовного судопроизводства, материалы которого готовятся для направления на рассмотрение суда, признался в содеянном», - говорится в сообщении.

Часть похищенного изъята и возвращена владельцам.

«Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет», - добавили в полиции.

Злоумышленнику объявлено о подозрении, избирается мера пресечения.