Украинец пытался провезти в Донецк более 200 килограмм колбасы в бензобаке

Украинец пытался провезти через КПВВ «Майорск» в оккупированный Донецк более 200 килограмм колбасных изделий автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Нарушителя, гражданина Украины, остановили 14 января на контрольном пункте въезда - выезда «Майорское» пограничники Краматорского отряда.

«При осмотре автомобиля марки «Ваз» пограничники заметили нервное поведение водителя, в связи с чем инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля. Во время проверки бензобака пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов», – говорится в сообщении.

Конфискат стоимостью около 20 тысяч гривен передали в фискальную службу.