На Донетчине полиция задержала банду «домушников», награбивших имущества на сумму более 350 тысяч гривен

На Донетчине оперативники задержали банду квартирных воров, которые успели награбить имущества на сумму свыше 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В сообщении сказано, что четверо жителей Константиновки, трое из которых уже были несколько раз судимы, объединились, чтобы незаконно зарабатывать себе на наркотики.

Самому младшему из злоумышленников 23 года, самому старшему – 31. Двое из них некоторое время отбывали наказание в одной колонии. Судимости имели за грабежи, кражи, мошенничества, незаконный оборот наркотиков.

Трое задержанных злоупотребляли наркотическими средствами. Как впоследствии установили полицейские, именно это снова подтолкнуло мужчин переступить через закон – нужны были деньги на «кайф». Никто из задержанных законной «работы» не имел.

Правоохранители установили, что злоумышленники постоянно меняли состав группы, совершали преступления вдвоем или втроем, меняясь между собой.

Сейчас разоблачены также двое работников службы такси, которые по договоренности отвозили злоумышленников из Константиновки в другой город, чтобы те совершали кражи. Здесь они также действовали по продуманной схеме: на место ехали, как и положено, через блокпост, а возвращались с накраденим объездными путями.

Помогала ворам и девушка одного из них, которая была с ним, когда его задержали полицейские в Славянске. Она и не раз сбывала краденое – относила вещи в ломбард.

14 января по местам проживания злоумышленников, в магазинах, где сбывалось краденое, транспортных средствах таксистов были проведены обыски – всего 21. Правоохранители обнаружили вещественные доказательства – похищенные золотые и серебряные украшения, столовые приборы, иконы, картины, компьютеры, фотоаппараты и другую технику.

Злоумышленники брали все, что можно было вынести, в том числе, одежду и обувь.

В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 17 кражам. Общая сумма похищенного составляет более 350 тысяч гривен. Но есть все основания полагать, что задержанные причастны к другим аналогичным правонарушениям.

По факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве полиция поймала трех «домушников-гастролеров»